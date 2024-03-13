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В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Академическом районе Екатеринбурга дворники приступили к уборке территории от мусора, скопившегося за зиму. 27 апреля жители района также примут участие в общегородском субботнике, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Стоит отметить, что в Академическом районе в регулярной уборке и озеленении территории принимают участие не только жители района, но и волонтеры. Ранней весной они помогают убирать мусор с улиц и газонов, а затем традиционно высаживают новые растения, в том числе молодые деревья.

Основатель района — девелопер «Академический» (АО СЗ «РСГ-Академическое») — совместно с УК «Академический» регулярно принимает участие в подобных акциях. Благодаря такой традиции в восьмом районе Екатеринбурга есть аллеи финансистов, медиков, энергетиков, аллея в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, аллея памяти.
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