В Академическом районе Екатеринбурга началась уборка территории от зимнего мусора

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия ...29.07.2019 В Академическом районе Екатеринбурга появилась Аллея финансистов
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга состоялась торжественная церемония ...04.05.2017 В Академическом районе пройдет празднование 72-й годовщины Великой Победы
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. В честь Дня Победы в Академическом районе пройдет ряд праздничных мероприятий. Об этом ...06.05.2016 В Екатеринбурге район Академический отметит 71-ю годовщину Великой Победы
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2016. В Академическом районе Екатеринбурга пройдет ряд мероприятий, посвященных 71-й ...07.05.2015 В районе Академический состоится открытие памятного знака в честь 70-летия Победы в ВОВ
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2015. В районе Академический в Екатеринбурге появится памятный знак в честь 70-летия Победы в ...