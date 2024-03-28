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Аналитики «МегаФона» научились предсказывать туристические тренды

УрБК, Москва, 11.04.2024. Специалисты компании «МегаФон» на основе анализа обезличенных данных абонентов научились предсказывать туристические тренды. Так, благодаря оценке туристических потоков им удалось сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты.

Как сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании, аналитические сведения были собраны платформой «Цифровой туризм» и переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края для дальнейшего использования в проектах.

Согласно отчетам, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года туристический поток в край вырос на 68%, при этом наиболее активную динамику визитеры показали в 2023 году. Основной спрос пришелся на июль и сентябрь, а главным интересом путешественников остается Владивосток.

В прошлом году в крае побывали жители более 100 иностранных государств и 82 регионов РФ. В УрФО наибольший интерес к Приморью проявили югорчане — в 2023 году они стали ездить сюда на 90% чаще. Турпоток из Свердловской области вырос на 38%. Самые частые гости Приморья приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток выбирали граждане Китая.

«Внутренний туризм переживает полномасштабный бум и наш сервис, основанный на аналитике big data, становится реальным помощником для регионов. Данные, которые мы транслируем, — ценная информация о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении, используются бизнесом и госструктурами для принятия стратегических решений», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.
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