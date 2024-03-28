Аналитики «МегаФона» научились предсказывать туристические тренды

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На Среднем Урале в 2023 году выросла на 25% длительность использования российских ...13.02.2024 «МегаФон»: Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных турнаправлений среди китайских туристов
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. Согласно исследованию «МегаФона», Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных ...31.10.2023 «МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. За период с 1 сентября по 15 октября турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на ...02.10.2023 Жители Свердловской области вошли в топ-10 самых активных путешественников по версии «МегаФона»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область заняла девятую строчку в рейтинге среди регионов по числу ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...