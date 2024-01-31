В Первоуральске при участии ПНТЗ собрано и сдано в переработку более тонны вторсырья

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) в ...08.06.2023 Движение «Город Первых» при ПНТЗ за пять лет провело более 650 экологических и благотворительных мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке ...02.02.2023 При поддержке ПНТЗ в Первоуральске прошла экологическая акция по раздельному сбору мусора
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...17.11.2022 ПНТЗ выступил главным партнером «Экофестиваля Первых» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...28.10.2021 Более тонны вторсырья собрали активисты партнерского проекта ПНТЗ
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. Десятая акция по раздельному сбору мусора «УтилиZация» прошла в Первоуральске. ...