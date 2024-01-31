В Первоуральске при участии ПНТЗ собрано и сдано в переработку более тонны вторсырья

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) в ...

По итогам проведенной ПНТЗ экоакции в Первоуральске собрали почти 600 кг макулатуры и 118 кг отработанных батареек

Движение «Город Первых» при ПНТЗ за пять лет провело более 650 экологических и благотворительных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке ...