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В Первоуральске при участии ПНТЗ собрано и сдано в переработку более тонны вторсырья

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в 18-й раз поддержал проведение в Первоуральске акции по приему вторичных ресурсов «Утилизация». Масштабная инициатива состоялась под эгидой общественного движения «Город Первых», сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в течение двух часов работы эковолонтеров было собрано 504 кг макулатуры, 50 кг пластика, 37 кг металла и рекордное за всю историю проведения акции количество батареек — 446 кг. Все сырье отправится на вторичную переработку в специализированную организацию. Сбор отходов организовали у Фримаркета — креативного пространства, где любой желающий может бесплатно взять одежду, обувь, игрушки, книги и аксессуары.

Кроме того, общественники приняли у населения 132 отработанные люминесцентные лампы и 16 термометров, которые были направлены на безопасную утилизацию.

«ПНТЗ активно участвует в создании в городе условий для раздельного сбора мусора и его вторичной переработки. Идея подобных экологических благотворительных проектов — показать, что пластиковая бутылка или жестяная банка — это не мусор, а ценное сырье. Такие мероприятия повышают уровень экологической культуры населения, экономят природные ресурсы и сокращают количество свалок на территории присутствия ПНТЗ», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Все вырученные средства от переработки вторсырья, а также корм, средства гигиены и медикаменты, собранные во время «Утилизации», направлены на содержание питомцев первоуральского городского общества защиты животных.
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