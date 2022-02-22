ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за завышения цен на учебники

УрБК, Москва, 22.02.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против ПАО «МТС» из-за резкого ...15.07.2020 ФАС уличила оператора Tele2 в завышении тарифов на услуги связи во время пандемии
УрБК, Москва, 15.07.2020. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора Tele2 за ...07.03.2017 ФАС возбудила дело на Ростелеком из-за навязывания невыгодных условий
УрБК, Москва, 07.03.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила в отношении ПАО «Ростелеком» дело ...24.10.2011 ОАО «Уралкалий» подозревается в установлении монопольно высоких цен на продукцию
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ОАО «Уралкалий» по ...24.08.2009 Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»
УрБК, Москва, 24.08.2009. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ОАО «Сильвинит» и ОАО ...