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Вчера, 13:03

ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за завышения цен на учебники

УрБК, Москва, 10.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила АО «Издательство «Просвещение», занимающее доминирующее положение на рынке школьных учебников в России, в необоснованном завышении цен на школьные учебники и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС России проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку», — говорится в сообщении ведомства.

Против издательства возбуждено дело по пункту 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В случае признания нарушения организация будет оштрафована.
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