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Вчера, 11:22

МЧС: На Среднем Урале закрыты все ледовые переправы

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Свердловской области закрыты все ледовые переправы, а также места массового выхода людей на лед, пишет пресс-служба регионального ГУ МЧС России в официальном Telegram-канале ведомства.

МЧС: На Среднем Урале закрыты все ледовые переправы
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

«Специалисты МЧС России напоминают, что не стоит совершать необдуманных поступков и выходить на весенний лед. Не подвергайте опасности свою жизнь. Обращайте внимание на аншлаги, установленные на водоемах. Не пренебрегайте этой информацией, в противном случае беды не избежать», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее УрБК писал о том, что министерство общественной безопасности Свердловской области отчиталось о готовности региона к сезонным паводкам. В целом специалисты оценивают ситуацию как стабильную.
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