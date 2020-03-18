В аэропорту Кольцово задержали мужчину с 18 млн рублей в чемодане

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2020. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о контрабанде в Азербайджан 2 млн руб. ...15.07.2019 В Кольцово таможенники пресекли попытку незаконного вывоза за границу более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В аэропорту Кольцово во время проверки рейса «Екатеринбург — Худжанд» таможенники ...14.11.2018 В аэропорту Кольцово задержали гражданина Китая за контрабандный ввоз 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. В аэропорту Кольцово задержали гражданина Китая за незаконный ввоз 2 млн рублей, ...18.05.2017 С начала 2017 года пассажиры Кольцово пытались незаконно вывезти 25 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2017. С начала 2017 года через Кольцовскую таможню пытались незаконно вывести более 25 млн ...19.03.2014 В аэропорту Кольцово мужчина пытался незаконно провезти через границу более 65 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался ...