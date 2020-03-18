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В аэропорту Кольцово задержали мужчину с 18 млн рублей в чемодане

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Таможенники задержали в аэропорту Кольцово 20-летнего мужчину с чемоданом, в котором находилось 18 млн руб. наличными. Как сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления, нарушитель пытался пройти по «зеленому коридору» (не заполнив таможенную декларацию) на рейс в Грузию.

Мужчина сообщил, что деньги у него появились после продажи бизнеса его матери (карьера по добыче полезных ископаемых). На них он собирался купить элитную иномарку в Грузии.

«По факту контрабанды наличных денежных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных денежных средств, ограничение свободы или принудительные работы», — пишет пресс-служба ведомства.
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