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Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 28%

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 1 млрд 396,1 млн тонно-км. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 27,9%.
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