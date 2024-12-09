Грузооборот автотранспорта в Свердловской области за год снизился на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В январе-октябре 2024 года грузооборот автотранспорта в организациях всех видов экономической деятельности на Среднем Урале снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 млрд 110 млн тонно-километров, сообщает Свердловскстат.



В частности, грузооборот автотранспортных предприятий составил 4 млрд 628 млн 500 тыс. тонно-километров, что на 13,1% меньше, чем год назад.



В общей сложности было перевезено 30,6 млн т грузов (+13,7%), из них 8,5 млн т (+1,3%) перевезли автопредприятия.