Грузооборот автотранспорта в Свердловской области за год снизился на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле 2024 года ...09.07.2024 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-мае вырос на 15%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае 2024 года ...09.08.2017 За год грузооборот автотранспорта на Среднем Урале сократился на 2%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2017. По предварительным данным, в I полугодии 2017 года грузооборот автотранспорта ...14.11.2012 Российские авиакомпании за 10 месяцев увеличили пассажиропоток на 15,5%
УрБК, Москва, 14.11.2012. Авиакомпании России в январе — октябре 2012 года увеличили перевозки пассажиров на 15,5% по ...31.01.2011 В 2010 году грузооборот транспорта в РФ вырос на 7%
УрБК, Москва, 31.01.2011. Грузооборот транспорта в России в 2010 году вырос на 6,9%, до 4,752 трлн. тонно-километров, ...