Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократился на 13,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 7 млрд 764 млн тонно-км, что на 13,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В декабре 2022 года грузооборот автомобильного транспорта в регионе составил 556,8 млн тонно-км, что на 28,9% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.

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