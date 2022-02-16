Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократился на 13,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 7 млрд 764 млн тонно-км, что на 13,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В декабре 2022 года грузооборот автомобильного транспорта в регионе составил 556,8 млн тонно-км, что на 28,9% меньше показателя аналогичного периода 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В январе-декабре 2021 года автомобильный транспорт в Свердловской области перевез 31,5 ...17.11.2017 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-октябре 2017 года ...26.10.2017 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 1,9%
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре 2017 года составил 2 млрд 324 млн ...26.10.2017 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре 2017 ...31.01.2011 В 2010 году грузооборот транспорта в РФ вырос на 7%
УрБК, Москва, 31.01.2011. Грузооборот транспорта в России в 2010 году вырос на 6,9%, до 4,752 трлн. тонно-километров, ...