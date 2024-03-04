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В Екатеринбурге освоят территорию между улицей Щербакова и Нижне-Исетским прудом

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории, ограниченной ул. Щербакова и Нижне-Исетским прудом. Здесь построят многоэтажные дома и социальные учреждения, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Завершение масштабного проекта, включающего шесть этапов строительства, планируется в 2035 году. Проект межевания, направленный на развитие территории, получил одобрение на общественных обсуждениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

На первых этажах жилых домов планируется обустроить два детских сада по 150 мест каждый. Для нужд каждого детсада будут построены детские площадки: одна площадью 1 тыс. 345 кв. м., другая — 1 тыс. 290 кв. м.
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