В Екатеринбурге освоят территорию между улицей Щербакова и Нижне-Исетским прудом

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...

В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...