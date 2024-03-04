В Екатеринбурге освоят территорию между улицей Щербакова и Нижне-Исетским прудом

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...08.02.2024 В Екатеринбурге на Химмаше в рамках проекта межевания планируется построить еще один детсад на 250 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект межевания территории в границах улиц ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...