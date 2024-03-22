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Вчера, 12:45

Факультет социальной психологии Гуманитарного университета проведет День открытых дверей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. 13 апреля в 12.00 Факультет социальной психологии Гуманитарного университета проведет в Екатеринбурге День открытых дверей. Сообщение об этом размещено в сообществе факультета в соцсети «ВКонтакте».

В рамках мероприятия представители факультета расскажут, как организован учебный процесс, из чего складывается внеучебная деятельность, куда выпускники устраиваются на работу. Кроме того, абитуриенты и их родители смогут задать и другие интересующие их вопросы руководству факультета, заведующим кафедрами, преподавателям и студентам.

Отметим, что на факультете ведется подготовка специалистов по шести направлениям: «Психология», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью» и «Управление персоналом».
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