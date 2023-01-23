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Вчера, 11:19

Спрос на авиабилеты в России в майские праздники вырос на 15-30%

УрБК, Москва, 08.04.2024. В России спрос на авиаперелеты в период майских праздников вырос на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Среди наиболее популярных зарубежных направлений — ОАЭ, Турция и Армения. Внутри России наибольшим спросом пользуются Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.

Эксперты объясняют рост спроса на авиаперелеты «удачной конфигурацией выходных дней» в конце апреля и начале мая.
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