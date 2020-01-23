Екатеринбургский метрополитен закупает дополнительное оборудование для досмотра пассажиров стоимостью 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» разместило тендеры на закупку стационарных рамок металлодетектора и двухпроекционных рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и багажа. Соответствующая информация опубликована на портале «ЕИС Закупки».



Предприятие планирует закупить четыре рамки металлодетектора (стоимость лота составляет 1 млн 154 тыс. 666,64 руб.) и две рентгенотелевизионные установки (стоимость лота — 9 млн 033 тыс. 666,66 руб.).



Ранее СМИ сообщали, что новое оборудование могут установить на станциях «Уральская» и «Динамо», чтобы сократить очереди пассажиров на досмотр. В дальнейшем оснащать дополнительными пунктами досмотра планируют и другие станции метро в Екатеринбурге.