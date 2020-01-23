Екатеринбургский метрополитен закупает дополнительное оборудование для досмотра пассажиров стоимостью 10 млн рублей

УрБК, Челябинск, 23.01.2020. На пригородном вокзале Челябинска начала работать система досмотра пассажиров и багажа. Об ...12.03.2019 В Екатеринбурге стоимость проезда в метро вырастет до 32 рублей
В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 32 руб. Соответствующий проект постановления опубликован на ...12.03.2019 В Екатеринбурге стоимость проезда в метро вырастет до 32 рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2019. В Екатеринбурге стоимость проезда в метро может вырасти до 32 руб. Соответствующий ...04.06.2018 Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке ...12.04.2017 В метро Екатеринбурга образовались очереди из-за досмотра сумок у пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2017. Сегодня утром на станциях метро в Екатеринбурге образовались значительные очереди из-за ...