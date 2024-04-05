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В Свердловской области за благоустройство общественных территорий в 2025 году проголосовали почти 650 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для комплексного благоустройства в 2025 году приняли участие более 645 тыс. граждан. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

При этом в 15 муниципалитетах уже выполнены плановые показатели, необходимые для включения отобранных общественных территорий в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в трех — не достигнуты даже минимальные показатели.

Так, в городском округе Дегтярск свой выбор сделали 5% жителей из числа имеющих право на голосование, в Белоярском городском округе — 10%, в Екатеринбурге — менее 9%.

«Традиционно наиболее активными являются малые города. Это логично: в небольших муниципалитетах каждая благоустроенная площадка является объектом, которым пользуются практически все жители города. В результате в этих территориях регулярно обустраиваются красивые набережные, парки и скверы. Но и жителям крупных городов не стоит забывать про такую возможность и проявлять большую активность. Мы не строим прогнозы, какие объекты станут победителями. Я уверен, что это будут такие же интересные проекты, как были реализованы ранее», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что рейтинговое голосование в регионе продолжается. Принять участие в выборе территории могут граждане в возрасте от 14 лет. Проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий можно будет до 30 апреля на сайте 66.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров.

На данный момент среди восьми общественных пространств, предложенных на голосование в Екатеринбурге, лидирует парк 50-летия ВЛКСМ, набравший почти 31 тыс. голосов. На втором месте бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной, у него более 24,5 тыс. голосов. На последней строчке находится бульвар по улице Посадской, набравший чуть меньше 9 тыс. голосов сторонников благоустройства.

Добавим, что в голосовании также участвуют парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), парк «Семь ключей», парк «Основинский», «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный (2 этап) и Преображенский парк (2 очередь, 2 этап).
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