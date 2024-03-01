Доля расходов на аренду «однушки» в Екатеринбурге выросла до 40%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге в 2024 году 40% от среднего размера зарплаты уходит на оплату съемной ...01.03.2024 Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 ...11.01.2024 Сданные в аренду «однушки» в Челябинске в среднем окупятся за 16 лет
УрБК, Челябинск, 11.01.2024. В Челябинске однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 16 лет. В ...11.01.2024 Срок окупаемости сданных в аренду «однушек» в Екатеринбурге составляет 15 лет
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В Екатеринбурге однокомнатная квартира, сданная в аренду, окупится в среднем за 15 лет. ...22.06.2023 Средняя стоимость аренды «однушки» в Екатеринбурге за год выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2023 года ...