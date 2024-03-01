Доля расходов на аренду «однушки» в Екатеринбурге выросла до 40%

В Екатеринбурге в 2024 году 40% от среднего размера зарплаты уходит на оплату съемной однокомнатной квартиры. В 2023 году этот показатель равнялся 34%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Самая большая доля расходов на аренду жилья зафиксирована в Москве (48%), Нижнем Новгороде (44%), Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге (по 43%) и Новосибирске (42%).



Согласно данным сервиса, средняя зарплата в Екатеринбурге составляет 73,6 тыс. руб. в месяц, а средняя ставка аренды «однушки» — 29,1 тыс. руб.



По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, расходы на съем жилья составляют от трети до половины среднего размера зарплаты в городах-миллионниках. Она отмечает, что вполне вероятно дальнейшее снижение доступности аренды.