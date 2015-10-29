С Богдановичского мясокомбината суд взыскал 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2015. Сбербанк России подал в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление с ...

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2013. Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства по предупреждению и ...

ООО «Богдановичский мясокомбинат» оштрафовали за отсутствие паспорта безопасности

УрБК, Москва, 30.07.2012. Арбитражный суд ХМАО вынес решение о взыскании с ОАО «Тюменьэнерго» 1,2 млрд рублей долга, ...

Суд взыскал с ОАО «Тюменьэнерго» 1,2 млрд рублей в пользу ООО «Русэнергоресурс»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2010. «Процедура конкурсного производства в ООО «Уральский мясокомбинат» начата и является ...

Имущество ООО «Уральский мясокомбинат» выставлено на продажу

На имущество ООО «Уральский мясокомбинат» наложен арест на общую сумму более 1,8 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. В отношении ООО «Уральский мясокомбинат» возбуждено 30 исполнительных производств на ...