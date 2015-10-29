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С Богдановичского мясокомбината суд взыскал 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ООО «Богдановичский мясокомбинат» в пользу ООО «Ураллизинг» 1,5 млрд руб. в счет долга и 1,6 млрд руб. накопившихся процентов по нему, пишет «Коммерсантъ».

«Мясокомбинат принадлежит Игорю Некрасову, а до этого им владел Александр Городецкий, его называют бизнес-партнером бизнесмена Виталия Кочеткова. Компанией «Ураллизинг» владеют Алексей Зорин и Игорь Русаков. Господин Русаков также является директором компании «Фрегат-2000», бенефициар которой Александр Городецкий», — пишет издание.

Также ООО «Богдановичский мясокомбинат» в настоящее время судится с налоговой инспекцией.
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