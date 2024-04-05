УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:30

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу «Богдановичского мясокомбината» на ФНС

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу «Богдановичского мясокомбината» в Свердловской области на решение налоговой инспекции. Таким образом, решение о взыскании с предприятия более 300 млн руб. в пользу бюджета вступило в законную силу. Об этом говорится в определении, опубликованное в картотеке суда.

Компания обжаловала судебные акты по иску Межрайонной ИФНС России № 19 по Свердловской области. В ходе проверки сотрудники налоговой установили, что предприятие не включило в состав доходов кредиторскую задолженность перед ликвидированной компанией «Ураллизинг» на сумму свыше 1,1 млрд руб.

Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что доводы жалобы не подтверждают существенных нарушений норм права в ранее вынесенных решениях нижестоящих судов. Добавим, что разбирательство длится с 2023 года.
