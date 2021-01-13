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Минюст планирует взять нотариусов под контроль

УрБК, Москва, 05.04.2024. Минюст РФ готовит проект закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», который даст правительству РФ ряд полномочий по контролю нотариального сообщества, пишут «Ведомости».

«Претензия к нынешнему правовому регулированию состоит в том, что сейчас контроль за нотариатом осуществляется исключительно нотариальным сообществом, а государство «не имеет никаких механизмов и рычагов, чтобы каким-либо образом на него воздействовать». Контрольные полномочия Минюста ограничены проверками делопроизводства, а механизм ценообразования на услуги находится в руках нотариального сообщества», — пишет издание, ссылаясь на заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антона Бенова.

Также государство может получить право устанавливать предельные тарифы, приостанавливать и прекращать статусы нотариусов. Из законодательства будет исключен государственный нотариат, поскольку фактически его не существует.
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