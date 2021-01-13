Минюст планирует взять нотариусов под контроль

УрБК, Москва, 13.01.2021. Минюст РФ подготовил проект поправок в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», ...14.06.2019 Минюст РФ готовит механизм изъятия у чиновников неподтвержденных доходов со счетов
УрБК, Москва, 14.06.2019. Минюст России готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со ...14.09.2010 «Уральский рабочий» и Мария Шубинова: От «общего» к «частному»
Государственный нотариат в России в скором времени прекратит свое существование. Такое решение приняло Министерство ...24.08.2010 Министерство юстиции РФ намерено упразднить государственные нотариальные конторы
УрБК, Москва, 24.08.2010. Министерство юстиции РФ намерено полностью упразднить государственные нотариальные конторы, ...06.05.2010 Около 70 нотариусов в Москве работают незаконно
По данным Newsru.com, почти 70 столичных нотариусов, ранее со скандалом лишившихся должностей, продолжают работать ...