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В Екатеринбурге среди посетителей парка имени Маяковского количество абонентов «МегаФон» увеличилось в марте в три раза

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Количество абонентов «МегаФона», в марте посетивших Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге, увеличилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число гостей, 80 тыс. человек, парк принял во время Масленицы, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Чтобы отдыхающие в ЦПКиО могли быстро воспользоваться сервисами, расплатиться в кафе или посмотреть онлайн-карты в своем мобильном, оператор запустил дополнительный высокочастотный слой в сети 4G, что позволило увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

«Мы подготовились к сезонному росту трафика, чтобы отдыхающие в парке имени Маяковского могли делиться своими впечатлениями. В результате модернизации за первый месяц весны объем потребленного трафика вырос на 24% год к году, голосовых вызовов — почти на 10%», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Кроме того, модернизация оборудования в районе парка также помогла расширить покрытие сети у расположенного рядом ЖК Clever Park. Жителям комплекса доступен не только высокоскоростной интернет, но и технология VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук во время звонков.

Отметим, что в этом году техническая служба оператора провела модернизацию уже более чем 340 базовых станций на Среднем Урале.
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