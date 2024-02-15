В Екатеринбурге среди посетителей парка имени Маяковского количество абонентов «МегаФон» увеличилось в марте в три раза

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...08.07.2021 Мобильный интернет от «МегаФона» в Екатеринбурге стал быстрее
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. За первые 6 месяцев 2021 года компании «МегаФон» удалось достичь в Екатеринбурге ...23.03.2017 «МегаФон»: Госслужащие на Урале стали чаще использовать мобильный интернет и M2M-сервисы
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. За год количество пользователей сети 4G компании «МегаФон» среди госслужащих и ...29.01.2016 За 2015 год на Среднем Урале «МегаФон» повысил качество связи еще для 2 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2016. Компанией «МегаФон» в рамках масштабной программы строительства и модернизации ...12.03.2015 В 2014 году абоненты «МегаФона» проговорили 19 млрд минут и отправили 793 млн SMS и MMS сообщений
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. По итогам 2014 года абоненты компании «Мегафон» потратили на разговоры по телефону 19 ...