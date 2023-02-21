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Владимир Путин: МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.04.2024. Минимальный размер оплаты труда в России должен будет составить 35 тыс. руб. к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, пишет ТАСС.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс. руб. Что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — цитирует агентство В. Путина.

По его словам, доля заработных плат в ВВП России также должна будет возрасти к этому сроку.
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