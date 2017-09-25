Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области за 8 месяцев 2017 года продано 26,7 тыс. новых легковых ...19.08.2016 В Свердловской области на 1 июля насчитывается 1,2 млн легковых автомобилей
УрБК, Москва, 19.08.2016. В Свердловской области по состоянию на 1 июля 2016 года парк легковых автомобилей составил ...17.02.2016 «Автостат»: Почти половина автопарка России старше 10 лет
УрБК, Москва, 17.02.2016. На начало 2016 года в России насчитывается 40,85 млн легковых автомобилей, из которых почти ...03.07.2012 В России на начало 2012 года насчитывается почти 2,5 млн иномарок с правым расположением руля
УрБК, Москва, 03.07.2012. В России на начало 2012 года насчитывалось 2,48 млн. иномарок с правым расположением руля. ...28.03.2011 Свердловская область вошла в десятку регионов с самым низким возрастом легковых автомобилей в России
УрБК, Москва, 28.03.2011. Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13 лет. Годом ранее этот показатель ...