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Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Свердловская область замыкает пятерку регионов — лидеров по объему парка зарегистрированных легковых машин. Объем свердловского парка составил 1 млн 400 тыс. 803 автомобиля, сообщает «Автостат Инфо».

Всего в России по состоянию на начало 2024 года насчитывается 44 млн 099 тыс. 620 легковых автомобилей. Средний Урал уступил первые четыре строчки рейтинга Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Московской области и Москве (на последние два региона приходится 15% всех автомобилей, зарегистрированных в РФ).

«Наибольший объем парка легковых автомобилей по состоянию на начало 2024 года сосредоточен в Центральном федеральном округе — 12,77 млн ед., а наименьший — на Дальнем Востоке (1,49 млн ед.)», — отмечает агентство.
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