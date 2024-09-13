В Свердловской области резко выросло число выданных кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Свердловской области в августе резко выросло количество выданных банковских карт. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.



За отчетный период в Свердловской области было выдано 46 820 кредитных карт на общую сумму 6 млрд руб. Средний кредитный лимит по картам составил 129 тыс. руб.



Количество выданных карт увеличилось на 24%, что свидетельствует о положительной динамике в сегменте потребительского кредитования. По объему лимитов кредитных карт в августе Свердловская область вошла в первую пятерку регионов Российской Федерации, уступив лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.



В целом по стране за отчетный период банки заключили 1,46 млн договоров на выдачу кредитных карт, общий лимит по которым составил 218,1 млрд руб. Средний лимит по кредитной карте достиг 150 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем, в августе наблюдалось увеличение количества выданных кредитных карт на 23%, что также указывает на рост активности в сегменте потребительского кредитования.