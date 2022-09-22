Правительство РФ может списать регионам долги на сумму 1,1 трлн рублей

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По новым нормам Бюджетного ...22.09.2022 Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов
УрБК, Москва, 22.09.2022. Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По ...23.03.2022 Объем госдолга российских регионов достиг 2,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 23.03.2022. На 1 марта 2022 года объем госдолга российских регионов составляет 2 трлн 474 млрд руб., ...11.06.2014 Минфин РФ может снизить ставку бюджетных кредитов для регионов
УрБК, Москва, 11.06.2014. Минфин РФ готов снизить ставку бюджетных кредитов для регионов, заявил сегодня в Госдуме ...07.10.2013 Минфин РФ не исключает снижения ставки бюджетных кредитов регионам
УрБК, Москва, 07.10.2013. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о возможности во втором чтении проекта госбюджета ...