Правительство РФ может списать регионам долги на сумму 1,1 трлн рублей

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По новым нормам Бюджетного ...

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов

УрБК, Москва, 22.09.2022. Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По ...

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов

УрБК, Москва, 23.03.2022. На 1 марта 2022 года объем госдолга российских регионов составляет 2 трлн 474 млрд руб., ...

Минфин РФ может снизить ставку бюджетных кредитов для регионов

УрБК, Москва, 11.06.2014. Минфин РФ готов снизить ставку бюджетных кредитов для регионов, заявил сегодня в Госдуме ...