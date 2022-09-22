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Вчера, 16:05

Правительство РФ может списать регионам долги на сумму 1,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.04.2024. Правительство России планирует списать российским регионам долги в размере 1,1 трлн руб., что составляет 2/3 от общего объема, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.

«Государственный долг российских регионов по бюджетным кредитам (за исключением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств, выдаваемых на опережающее финансирование) по состоянию на 1 марта 2024 года составляет 1,7 трлн рублей. Две трети от этой суммы, то есть 1,1 трлн рублей, регионы смогут направить в свою экономику», — цитирует агентство Минфин.

Списывать федеральное правительство будет только тот объем средств, которые регионы инвестируют в целевые направления.

«Списывая долги, государство дает субъектам возможность значительно снизить расходы на обслуживание бюджетных кредитов и направить высвободившиеся средства, которые предполагались для расчета по долговым обязательствам, на решение приоритетных социально-экономических задач. Такое списание станет стимулом для развития многих регионов», — цитирует ТАСС руководителя Центра межбюджетных отношений НИФИ Романа Афанасьева.
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