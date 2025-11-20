Принят законопроект о списании долгов регионов по кредитам на ближайшую трехлетку

УрБК, Москва, 20.11.2025. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о бюджете и управлении долгом регионов.

Согласно документу, с 2026 по 2030 годы правительство России сможет списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, возникшей до 1 марта 2024 года, при условии направления высвобождаемых средств на инвестиции и компенсацию доходов. Списание не коснется инфраструктурных проектов, пополнения бюджета и специальных казначейских кредитов.

Для получения бюджетных кредитов рыночный долг регионов на 1 января 2025 года не должен превышать 25% доходов консолидированного бюджета. Обеспеченные регионы с долей бюджетной обеспеченности более 0,9 могут временно превысить лимиты по долгу и дефициту, если доходы снизятся.

Закон также увеличивает необлагаемую взносами сумму единовременной материальной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 50 до 100 тыс. руб. с 1 января 2026 года.