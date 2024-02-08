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Вчера, 15:42

В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку многомиллионную сумму, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Пострадавшая рассказала, что на одном из сайтов знакомств мужчина-брокер предложил ей вложить средства в одну из инвестиционных платформ.

Женщина согласилась и под руководством «финансового аналитика», который вышел с ней на связь через Skype, перечислила с января по март 2024 года на «инвестиционные счета» 7 млн руб., из них 1,1 млн руб. — кредитные средства.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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