В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Екатеринбурге местная жительница инвестировала в фиктивную торговую площадку многомиллионную сумму, сообщает пресс-служба городского УМВД России.



Пострадавшая рассказала, что на одном из сайтов знакомств мужчина-брокер предложил ей вложить средства в одну из инвестиционных платформ.



Женщина согласилась и под руководством «финансового аналитика», который вышел с ней на связь через Skype, перечислила с января по март 2024 года на «инвестиционные счета» 7 млн руб., из них 1,1 млн руб. — кредитные средства.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением территориального ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».