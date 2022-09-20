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Вчера, 14:23

В Свердловской области 31% работодателей планируют автоматизировать рабочие процессы

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области 63% работодателей сообщили, что автоматизация процессов поможет решить проблему дефицита кадров в ближайшие несколько лет. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Согласно результатам исследования, 31% опрошенных в ближайшие пару лет планируют автоматизировать процессы в своей компании, 27% запланировали автоматизацию, но не в краткосрочной перспективе, 35% уже автоматизируют процессы в течение последних трех лет и планируют продолжить. Автоматизировали ряд процессов, но пока не собираются продолжать 2% бизнесменов, 5% пока не планируют автоматизацию.

Среди процессов, которые планируют автоматизировать, респонденты называли бухгалтерию (58%), документооборот (52%), коммуникацию с клиентами (41%), логистику (39%), оценку эффективности (36%), производственные процессы (36%), продажи (33%), планирование (32%), складские процессы (30%), прогнозирование спроса (20%) и подбор персонала (17%).

В автоматизацию готовы инвестировать менее 1 млн руб. 43% опрошенных, 30% — от 1 до 5 млн руб., от 5 до 10 млн руб. готовы вложить 11% работодателей, от 10 до 15 млн руб. — 11%, от 15 до 20 млн руб. — 3%, а более 25 млн руб. — 2%.

Сотрудников, попавших под автоматизацию, 67% работодателей готовы переобучить более востребованным навыкам, 40% попробуют найти сотрудникам другое применение, 13% предложат работникам переобучиться за свой счет, 4% работодателей согласны оставить сотрудников в штате, но с меньшим окладом, и 2% компаний готовы уволить таких работников.
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