В Свердловской области 31% работодателей планируют автоматизировать рабочие процессы

Только 13% работодателей России негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей перспективе. Еще 37% уверены в ...20.09.2022 Четверть работодателей РФ заявили о сокращении штата сотрудников
УрБК, Москва, 20.09.2022. Только 13% работодателей России негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей ...15.03.2016 Почти треть россиских работодателей планируют сокращение персонала во II квартале
Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом сообщает служба исследований ...15.03.2016 В России 27% работодателей планируют сокращение персонала во II квартале 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом ...21.12.2012 Почти половина работодателей планирует поднять зарплаты сотрудникам в следующем году
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. 47% российских работодателей планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в следующем ...