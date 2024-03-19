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Вчера, 16:22

Спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге за год вырос на 55%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Екатеринбурге спрос на услуги курьеров в 2024 году вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».

Кроме того, на 196% за год увеличился спрос екатеринбуржцев на услуги курьеров-водителей.

Согласно исследованию, доля автодоставки в общем спросе на курьерские услуги составляет 91%. За год этот показатель вырос почти на треть — зимой 2023 года он равнялся 63%. Также рост показывает предложение услуг автодоставки. За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось на 205%.

Интерес жителей Екатеринбурга к курьерам, которые используют электротранспорт (электровелосипеды и самокаты), вырос на 475%, а количество предложений на платформе в этой категории увеличилось на 133%.

Что касается пеших курьеров, их услуги в уральской столице стали популярнее на 383%, а предложение выросло за год на 118%.
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