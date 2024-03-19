Спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге за год вырос на 55%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Дефицит курьеров в России в 2024 году может вырасти до 300 тыс. человек. Сейчас нехватка ...17.01.2024 В Екатеринбурге спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ за год вырос на 53%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень ...12.01.2024 Спрос жителей Екатеринбурга на услуги помощи на дороге за первую неделю нового года вырос в 2,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. За первую неделю 2024 года спрос жителей Екатеринбурга на услуги по отогреву и ...08.12.2020 За год спрос на услуги курьеров в Челябинске увеличился в четыре раза
УрБК, Челябинск, 08.12.2020. В этом году Челябинск продемонстрировал максимальный годовой и месячный рост спроса на ...08.12.2020 Из-за пандемии COVID-19 спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге вырос почти в два раза
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. С начала года спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге увеличился на 90%. В декабре ...