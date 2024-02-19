В РФ темпы открытия новых заведений общепита сократились на 40%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Екатеринбурге в 2024 году откроются два новых торговых центра — ТЦ «Золотой» (137,9 ...13.02.2024 Россияне стали реже открывать индивидуальные инвестиционные счета
УрБК, Москва, 13.02.2024. В течение 2023 года россияне открыли в 2,5 раза меньше новых индивидуальных инвестиционных ...31.01.2024 В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...12.07.2022 Аналитики прогнозируют сокращение продаж автомобилей в РФ на 28-50%
УрБК, Москва, 12.07.2022. Аналитики компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России) прогнозируют, что ...11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году
УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...