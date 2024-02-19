УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:22

В РФ темпы открытия новых заведений общепита сократились на 40%

УрБК, Москва, 02.04.2024. По данным аналитики сервиса «Контур.Фокус», за январь-март 2024 года число регистраций новых компаний в сфере общепита по всей России сократилось на 40% год к году, до 5,9 тыс. Это также на 30% меньше показателей 2022 года, когда было зарегистрировано 8,5 тыс. новых организаций в отрасли, пишет «Коммерсантъ».

Отрицательную динамику эксперты связывают в первую очередь с кадровым дефицитом и нехваткой помещений, а также выросшими ставками по кредитам и операционными расходами.

«Участники рынка не ждут в этом году бума новых открытий, как и изменений сложившейся конъюнктуры», — поясняют аналитики.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.02.2024 В Екатеринбурге объем новых торговых площадей в 2024 году может превысить 140 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2024. В Екатеринбурге в 2024 году откроются два новых торговых центра — ТЦ «Золотой» (137,9 ...

13.02.2024 Россияне стали реже открывать индивидуальные инвестиционные счета

УрБК, Москва, 13.02.2024. В течение 2023 года россияне открыли в 2,5 раза меньше новых индивидуальных инвестиционных ...

31.01.2024 В Екатеринбурге обеспеченность жителей торговыми площадями за год снизилась на 5,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Екатеринбурге в 2023 году на 1 тыс. жителей приходилось 640 кв. м. торговых площадей. ...

12.07.2022 Аналитики прогнозируют сокращение продаж автомобилей в РФ на 28-50%

УрБК, Москва, 12.07.2022. Аналитики компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России) прогнозируют, что ...

11.03.2022 Аналитики спрогнозировали 20-процентную инфляцию в России в 2022 году

УрБК, Москва, 11.03.2022. По итогам 2022 года инфляция в РФ составит 20%, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (67)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18