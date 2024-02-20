Специалисты «Атомстройкомплекса» открыли демонстрационное пространство в строящейся школе на улице Советской в Екатеринбурге

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В здании школы на улице Советской в Екатеринбурге, где завершаются строительные работы, специалисты компании «Атомстройкомплекс» запустили демонстрационную комнату, где представлена отделка всех типов помещений: классов, рекреаций, санузлов. Здесь, на площади 300 кв. м., можно оценить систему навигации и мебель, сообщает пресс-служба девелопера.«Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для города и области инфраструктурных объектах, к которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, в еженедельном режиме контролируют ход строительства, с рабочими визитами наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать объект высокопоставленным гостям, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн — чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект, до того, как решения будут тиражированы на все площадь объекта», — рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.Благодаря демонстрационному пространству представители заказчика уже оценили наполнение раздевалок спортивного зала, оснащение душевых, мебель для амфитеатров.«Все решения, которые мы применяем, продуманы и эффективны. Например, навигационные таблички учитывают требования к инклюзивности обучения — они располагаются на уровне, который комфортен для восприятия как обычному человеку, так и передвигающемуся на инвалидной коляске, а информация на них продублирована шрифтом Брайля для слабовидящих учеников», — добавил Александр Прокопович.Отметим, что подобные демонстрационные пространства «Атомстройкомплекс» создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе. Например, во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демо-этаж. За период выполнения работ его посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители министерств спорта и строительства. При строительстве Губернаторского лицея демонстрационный этаж был реализован в блоке начальной школы.