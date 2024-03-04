УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

На Южном Урале число работающих жителей за 2023 год выросло на 70 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области число работающих жителей за 2023 год выросло на 4%, или на 70 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла первое место по приросту работающих граждан. Меньшая положительная динамика зафиксирована в Тюменской (плюс 3,7%) и Свердловской (плюс 3,5%) областях, а также в ХМАО (плюс 1,8%). Отрицательная — в Курганской области (минус 0,9%) и ЯНАО (минус 4,7%).

Согласно исследованию, доля безработных в Челябинской области в IV квартале 2023 года составила 2,5%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:05 Число работающих жителей Свердловской области за 2023 год выросло на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области число работающих жителей за 2023 год выросло на 3,5%, или на ...

04.03.2024 На Южном Урале среднее время поиска работы в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца

УрБК, Челябинск, 04.03.2024. В Челябинской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,2%. По ...

20.11.2023 В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату выше 100 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом ...

17.04.2023 Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%

УрБК, Челябинск, 17.04.2023. В Челябинской области в 2022 году число работающих граждан составляло 1,73 млн человек. За ...

05.04.2021 Естественная убыль населения за три года в Челябинской области составила 40,9 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 05.04.2021. В Челябинской области естественная убыль населения за 2018-2020 года составила 40,9 тыс. ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (34)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18