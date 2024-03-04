На Южном Урале число работающих жителей за 2023 год выросло на 70 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области число работающих жителей за 2023 год выросло на 3,5%, или на ...04.03.2024 На Южном Урале среднее время поиска работы в IV квартале 2023 года составило 3,4 месяца
УрБК, Челябинск, 04.03.2024. В Челябинской области уровень безработицы в IV квартале 2023 года составил 2,2%. По ...20.11.2023 В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату выше 100 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 20.11.2023. В Челябинской области 7,4% жителей получают зарплату более 100 тыс. руб. в месяц. Об этом ...17.04.2023 Число трудоустроенных граждан на Южном Урале за год снизилось на 1,8%
УрБК, Челябинск, 17.04.2023. В Челябинской области в 2022 году число работающих граждан составляло 1,73 млн человек. За ...05.04.2021 Естественная убыль населения за три года в Челябинской области составила 40,9 тыс. человек
УрБК, Челябинск, 05.04.2021. В Челябинской области естественная убыль населения за 2018-2020 года составила 40,9 тыс. ...