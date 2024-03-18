Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. По состоянию на 11 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...26.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. По состоянию на 19 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...28.12.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 10,7%
По состоянию на 25 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 114 тыс. 088 руб. ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 064 ...03.07.2023 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 108 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 26 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...