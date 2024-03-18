Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. По состоянию на 25 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 437 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель снизился на 0,2%, за месяц вырос на 0,3%.



С начала этого года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 2,1%, а к аналогичному периоду прошлого года — на 10,4%.