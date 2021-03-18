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Вчера, 18:01

Объем рекламного рынка Екатеринбурга вырос на 33% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Объем рекламного рынка Екатеринбурга в 2023 году превысил 5,8 млрд руб., это на 33% больше показателя 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Уральского представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Урал).

«По данным АКАР Урал, большую часть рекламного рынка занимает интернет-реклама, на которую приходится 43% общего объема, или 2,5 млрд руб. На втором месте по объемам размещения — наружная реклама (1,5 млрд руб.), на третьем — видеореклама (1,4 млрд руб.), на четвертом — аудиореклама (377 млн руб.)», — пишет издание.

По словам директора АКАР Урал Василия Рубана, в 2023 году для рекламного бизнеса наступила «оттепель»: заказчики смелее переходили к рекламным стратегиям и увеличивали рекламные бюджеты.

Согласно данным компании Admetrix, затраты екатеринбургских рекламодателей на рекламу в 2023 году выросли на 45%, до 1,5 млрд руб. Доля компаний из сферы недвижимости и строительства в общем объеме составила 19%, из сферы интернет-услуг — 17%, торговли — 12%, из финансовой сферы — 11%.

Средняя стоимость размещения рекламы выросла за год на 20-30%, пишет издание.
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