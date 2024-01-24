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Сегодня в Екатеринбурге для ликвидации последствий заморозков вывели 388 дорожных рабочих и 148 машин

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 388 сотрудников коммунальных служб и 148 единиц спецтехники. Их задача — ликвидация последствий заморозков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшие сутки в уборке было задействовано 466 дорожных рабочих и 239 спецмашин. Они вывезли на полигоны 1,6 тыс. т снега, 193 т грязи и 34 т мусора. Для промывки дорожного покрытия и тротуаров был использован 91 кубометр воды.
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