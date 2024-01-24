Сегодня в Екатеринбурге для ликвидации последствий заморозков вывели 388 дорожных рабочих и 148 машин

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега вышли 388 дорожных рабочих и 219 единиц ...30.05.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 417 рабочих и 146 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Специалисты служб благоустройства продолжают убирать город в круглосуточном режиме. ...19.04.2022 Днем 19 апреля на уборку Екатеринбурга выйдет 435 рабочих и 155 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 435 сотрудников ...25.03.2022 Сегодня днем на уборку Екатеринбурга от снега и грязи вышли 379 рабочих и 180 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега и накопившегося за зиму мусора будет ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...