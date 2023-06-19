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Вчера, 16:04

На Среднем Урале идет отбор предприятий для участия в бизнес-миссии в Монголию

УрБК. Екатеринбург, 29.03.2024. В июне 2024 года более 20 предприятий Свердловской области представят в Монголии свой промышленный и научный потенциал в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Отбором компаний и организацией деловой поездки занимается Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Делегация еще формируется. Компании, которые хотят расширить рынок экспорта, могут отправить заявку в произвольной форме в Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по электронной почте», — пояснили в департаменте.

В Монголии участники делегации проведут встречи с представителями органов государственной власти, с госкомпаниями и потенциальными закупщиками оборудования, а также посетят крупные промышленные предприятия.

«За последние пять лет экспорт из региона в Монголию вырос в три раза. Среди перспективных направлений развития внешнеторгового сотрудничества: нефтегазовая и горнодобывающая отрасли, энергетика, транспортное машиностроение, развитие железнодорожных сетей, здравоохранение и информационные технологии», — сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
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