На Среднем Урале идет отбор предприятий для участия в бизнес-миссии в Монголию

Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе российско-китайского ЭКСПО планируют ...19.06.2023 В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе ...01.02.2023 В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке ...22.11.2022 Предприниматели Свердловской области отправились в Армению в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках реализации национального проекта ...18.01.2022 Губернатор Евгений Куйвашев назначил своим заместителем бывшего министра внешнеэкономических связей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим заместителем бывшего ...