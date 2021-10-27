В Белоярском и Заречном городских округах установлен карантин по бешенству животных

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. В Свердловской области вводится карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) на четырех ...21.10.2021 В ЗАТО Свободный ввели карантин из-за африканской чумы свиней
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. На территории ЗАТО Свободный установили ограничительные мероприятия из-за выявленного ...12.08.2016 Свердловский Россельхознадзор объявил об ограничении вывоза животных в Казахстан
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2016. Управление Россельхознадзора по Свердловской области объявило о временном ограничении ...17.02.2014 Муниципальный контракт на отлов бездомных животных заключен с ООО «Универсалремонт»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на территории Екатеринбурга по ...29.08.2012 В одном из административных округов Москвы введен карантин из-за вспышки бешенства животных
Московский градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение об установлении карантина на территории поселения ...