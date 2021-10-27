В Белоярском и Заречном городских округах установлен карантин по бешенству животных

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Белоярском и Заречном городских округах установлен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Установить Белоярского городского округа и городского округа Заречный ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 2 мая 2024 года», — говорится в документе.



На данной территории в период действия карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, сотрудников государственной ветслужбы и жителей территории. Также запрещаются перемещение с территории и ввоз на нее восприимчивых животных, охота, отлов, проведение массовых мероприятий с участием животных.



Контроль за соблюдением распоряжения возложен на директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина.