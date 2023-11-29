Более 270 свердловских подрядчиков предложили свои услуги компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В рамках онлайн-мероприятия CorpSpace: development более 270 свердловских компаний смогли предложить свои услуги строительному холдингу Брусника. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Проект CorpSpace: development организован Свердловским областным фондом поддержки предпринимательство (СОФПП). В рамках мероприятия подрядчики смогли узнать о планах застройщика и оставить свои заявки на рассмотрение Брусники.



«Проект помогает небольшим компаниям становиться подрядчиками крупных корпораций. Брусника — системообразующий застройщик России. Сегодняшний CorpSpace — реальная возможность из первых уст узнать правила отбора и войти в пул партнеров девелопера», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Будущие партнеры девелопера должны соответствовать определенным требованиям: иметь действующее юридическое лицо, работать с НДС, возраст предприятия должен быть не менее одного года. Также производители товаров обязаны иметь свою службу монтажа.



По словам руководителя отдела по работе с подрядчиками Брусники Льва Обыденнова, к 2025 году объем текущего строительства компании должен будет вырасти в два раза. Поэтому девелопера интересуют все направления сотрудничества — от разработки котлована до чистовой отделки.



«CorpSpace — это, без сомнения, очень важный для предпринимателей формат поддержки, который за 5 лет доказал свою эффективность. Его итог — реальные контракты и рост оборотов малого бизнеса», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.