Более 270 свердловских подрядчиков предложили свои услуги компании Брусника

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Екатеринбурге с участием ведущих экспертов страны 14 декабря в рамках нацпроекта ...31.10.2023 В Екатеринбурге 2 ноября состоится презентация новой программы финансовой поддержки для бизнеса СОФПП «Оптимум»
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге 2 ноября пройдет презентация новой программы финансовой поддержки для ...03.10.2023 В Екатеринбурге 150 компаний представили свою продукцию крупнейшим сетевикам
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Порядка 150 свердловских компаний малого и среднего бизнеса приняли участие во встрече ...18.09.2023 Свердловские производители товаров для дома объединяются с крупными торговыми сетями
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. В Екатеринбурге в креативном пространстве «Домна» 2 октября пройдет мероприятие ...01.06.2021 Компания Брусника и Сбер запустили проект по оформлению бесшовной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. Компания Брусника совместно со Сбером запустила пилотный проект, который позволит ...