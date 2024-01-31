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В Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке за I квартал выросла почти на 5%

УрБК, Челябинск, 28.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Челябинска составляет 125 тыс. 345 руб. За I квартал 2024 года этот показатель вырос на 4,9%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Что касается средней стоимости квартир на первичном рынке столицы Южного Урала, она составляет 6 млн 914 тыс. 923 руб. За январь-март этот показатель вырос на 3,1%.

Согласно исследованию, сильнее всего жилье в новостройках за указанный период подорожало в Магнитогорске (+12,6%), Череповце (+11,9%), Новокузнецке (+10,3%) и Ставрополе (+10%).
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