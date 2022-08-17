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Вчера, 13:03

Цены в туристической отрасли РФ в 2024 году вырастут на 10-15%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Цены в туристической отрасли России в 2024 году могут вырасти на уровне инфляции, не более чем на 10-15%. Никаких скачков цен не ожидается, заявил сегодня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, прогноз основывается на малой маржинальности отрасли и введенных мерах государственной поддержки (к примеру, отмена НДС для гостиничного бизнеса в 2022 году). Если курс валют останется в существующем коридоре в 2024 году, подчеркнул Ю. Барзыкин, то в сфере выездного туризма скачков цен не ожидается. Он также напомнил, что с помощью раннего бронирования туристы могут сэкономить свыше 30%, также выгоднее покупать пакетные туры.

По его словам, выездной поток российский туристов уже восстановился на 70% (из них 40% приходится на страны СНГ, в основном Белоруссию и Абхазию) к доковидному периоду, а в 2024 году этот показатель вплотную приблизится к результатам допандемийных лет.
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