Цены в туристической отрасли РФ в 2024 году вырастут на 10-15%

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а ...Вчера, 11:41 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...06.07.2021 В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...