Продовольственная инфляция на Среднем Урале в феврале замедлилась до 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...17.08.2022 На Южном Урале в июле подешевели стройматериалы
УрБК, Челябинск, 17.08.2022. Годовая инфляция в Челябинской области в июле 2022 года замедлилась до 12,9% (в июне — ...27.06.2018 ЦБ: Годовая инфляция на Урале в мае сохранались на уровне 2%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В мае 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке семи регионов Урала ...