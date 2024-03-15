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Продовольственная инфляция на Среднем Урале в феврале замедлилась до 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Годовая инфляция в Свердловской области в феврале практически не изменилась и составила 7,5%, в Уральском федеральном округе — 7,1%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Годовая продовольственная инфляция в феврале в регионе замедлилась до 7,3% после 7,7% в январе.

Основной причиной этого стала динамика цен на плодоовощную продукцию. Это коснулось картофеля, предложение которого на прилавках магазинов увеличилось: хорошо сохранились запасы прошлогоднего урожая и выросли импортные поставки. В совокупности это привело к тому, что картофель в феврале был дешевле, чем год назад. Также благодаря увеличению заграничных поставок замедлился рост цен на апельсины, груши, бананы, яблоки и виноград.

Среди непродовольственных товаров фиксируется ускорение годового удорожания мебели, медицинских товаров и одежды.

Что касается сегмента услуг, в регионе выросла стоимость подписки на онлайн-кинотеатры. Поставщики онлайн-видеосервисов переложили свои издержки в цены: они стали больше тратить на закупку оборудования и создание контента.
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