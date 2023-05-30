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Вчера, 12:02

Лучшие наставники предприятий ЕВРАЗа встретились на корпоративном чемпионате в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Новокузнецке прошел первый корпоративный чемпионат по наставничеству среди представителей этой категории на предприятиях ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК и Распадской угольной компании (РУК). Участие в соревнованиях приняли 50 человек, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Целями проведения чемпионата стали продвижение производственного наставничества, культуры безопасного труда, профессиональное и личностное развитие сотрудников.

Чемпионат проходил в три этапа, в ходе которых наставники решали задания, основанные на реальных производственных ситуациях, и демонстрировали навыки в сценках с приглашенными актерами. Участников оценивали руководители производственных направлений, специалисты в области обучения и развития персонала, а также опытные коллеги. Сильнейшие наставники, выявленные в финале, в октябре отправятся на межкорпоративный чемпионат в Москву.

Наставничество на предприятиях ЕВРАЗа и РУК является наиболее эффективным методом подготовки специалистов на рабочих местах. Оно включает не только передачу практических навыков, но и помощь в адаптации, знакомство с корпоративной культурой и ценностями.
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