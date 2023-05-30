Лучшие наставники предприятий ЕВРАЗа встретились на корпоративном чемпионате в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также учащиеся образовательных учреждений Нижнего ...15.05.2023 116 сотрудников ЕВРАЗа примут участие в корпоративном чемпионате профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Новокузнецке готовится стартовать VII корпоративный чемпионат профессионального ...17.05.2021 ЕВРАЗ проводит юбилейный чемпионат профессионального мастерства по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. В Новокузнецке стартовал V юбилейный корпоративный чемпионат профессионального ...24.06.2019 В Новокузнецке стартовал четвертый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2019. В Новокузнецке с 24 по 27 июня на базе ЕВРАЗ ЗСМК пройдет четвёртый корпоративный ...14.06.2016 ЕВРАЗ проведет корпоративный чемпионат профессионального мастерства по стандарту WorldSkills
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. С 4 по 8 июля 2016 года впервые в Новокузнецке на базе Западно-Сибирского ...