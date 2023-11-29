УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:43

СОФПП проведет круглый стол для свердловских производителей легкой промышленности 2 апреля в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. 2 апреля 2024 года Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») проведет в екатеринбургском креативном кластере «Домна» круглый стол «Легкая промышленность: Расширяя возможности», на котором свердловские производители легкой промышленности смогут обсудить вопросы развития экспорта своей продукции. Об этом пишет департамент информполитики региона.

«Приглашаем всех представителей индустрии к участию в круглом столе. Его особенность — акцент на создании новых кооперационных цепочек, а также в продвижении товаров свердловских производителей на зарубежные рынки», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Спикерами на круглом столе выступят организатор проектов FASHION E-COMMERCE REVOLUTION и «Fashion с изнанки» эксперт по развитию бизнеса на маркетплейсах Мария Фоменко, основатель бренда I.B.W ideal basic wear Оксана Паникер, основательница текстильной компании RED METER и бренда одежды СОСН Наталья Машинистова, заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.

Также участники смогут обсудить проведение закупочной сессии с иностранными контрагентами.

«На площадке «Домны» мы провели уже не один модный показ с участием региональных и федеральных дизайнеров. Представителям предприятий доступны различные инструменты: содействие в продвижении продукции, финансовая поддержка в рамках существующих программ займов по минимальной на рынке ставке и другие меры», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.11.2023 В Екатеринбурге 14 декабря состоится тренд-сессия для предпринимателей event-индустрии

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Екатеринбурге с участием ведущих экспертов страны 14 декабря в рамках нацпроекта ...

05.10.2023 В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» наградили победителей конкурса «Экспортер ...

02.10.2023 В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

03.11.2022 В рамках Недели моды в Екатеринбурге обсудят импортозамещение и продвижение производителей одежды в торговых сетях Урала

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...

27.10.2022 В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (564)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18