СОФПП проведет круглый стол для свердловских производителей легкой промышленности 2 апреля в Екатеринбурге

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Екатеринбурге с участием ведущих экспертов страны 14 декабря в рамках нацпроекта ...

В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний

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В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

В рамках Недели моды в Екатеринбурге обсудят импортозамещение и продвижение производителей одежды в торговых сетях Урала

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...

В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...