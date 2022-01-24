В Екатеринбурге суд приостановил деятельность кафе «Центральное» на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...02.06.2021 В Екатеринбурге суд закрыл на 15 суток кафе «Матильда» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. По решению суда в Екатеринбурге на 15 суток приостановили деятельность кафе «Матильда» ...27.10.2017 В Кировском районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе с восточной кухней
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге судебными приставами Кировского районного отдела по решению суда ...21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...13.09.2012 Роспотребнадзор приостановил деятельность кафе «Мак Пик» в ТГ «Дирижабль»
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2012. Деятельность кафе «Мак Пик», расположенного в Екатеринбурге по адресу ул. Шварца, 17 (в ...