В Екатеринбурге суд приостановил деятельность кафе «Центральное» на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В Екатеринбурге по решению суда деятельность кафе «Центральное», расположенного на территории Овощебазы № 4 по улице Завокзальная, 26/4а, приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.



Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель предоставляла услуги общественного питания в кафе «Центральное» с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.



Предприниматель признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ.



Деятельность кафе «Центральное» приостановлена на 90 суток. Помещение опечатано.