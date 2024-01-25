Мошенники начали подделывать сайты операторов связи для получения доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах»

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На Южном Урале кибермошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги»

УрБК, Челябинск, 25.01.2024. На Южном Урале телефонные мошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги». ...

Специалисты «МегаФона» предупредили жителей Урала об участившихся мошеннических рассылках в мессенджерах

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. С начала ноября в Свердловской области мошенники все активнее используют мессенджеры ...

Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...

Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...

Банк России предупреждает о новом способе мошенничества под видом компенсации украденного

УрБК, Москва, 27.05.2022. Банк России предупреждает граждан, что мошенники начали применять новую схему: они предлагают ...