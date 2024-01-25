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Вчера, 10:25

Мошенники начали подделывать сайты операторов связи для получения доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах»

УрБК, Москва, 25.03.2024. Интернет-мошенники начали применять новую схему мошенничества: подделывать сообщения, якобы они с сайта оператора связи, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Злоумышленники рассылают push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету», — пишет издание, добавляя, что эксперты выражают озабоченность тем, что новая схема негативно отражается на уровне доверия к официальным сообщениям от операторов связи.

По словам руководителя сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александра Вураско, в целом в январе-феврале 2024 года в Рунете выявлено более 40 тыс. фишинговых ресурсов. По итогам 2023 года их число выросло почти в 1,5 раза и утроилось по сравнению с 2021 годом.
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