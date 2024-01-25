Мошенники начали подделывать сайты операторов связи для получения доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах»

УрБК, Челябинск, 25.01.2024. На Южном Урале телефонные мошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги». ...25.11.2022 Специалисты «МегаФона» предупредили жителей Урала об участившихся мошеннических рассылках в мессенджерах
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. С начала ноября в Свердловской области мошенники все активнее используют мессенджеры ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при звонке начали представляться ...11.07.2022 Телефонные мошенники начали звонить россиянам под видом сотовых операторов
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. В Банке России рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники при ...27.05.2022 Банк России предупреждает о новом способе мошенничества под видом компенсации украденного
УрБК, Москва, 27.05.2022. Банк России предупреждает граждан, что мошенники начали применять новую схему: они предлагают ...