ЦБ намерен расширить протокол сбора информации о незаконных транзакциях на онлайн-сервисы

Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но это будет происходить ...12.07.2023 Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги
УрБК, Москва, 12.07.2023. Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...12.11.2020 Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов
УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...