ЦБ намерен расширить протокол сбора информации о незаконных транзакциях на онлайн-сервисы

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Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но это будет происходить ...

Российские банки обяжут в ряде случаев возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

УрБК, Москва, 12.07.2023. Российские банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые те перевели мошенникам. Но ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...

Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов

УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...