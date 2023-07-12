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ЦБ намерен расширить протокол сбора информации о незаконных транзакциях на онлайн-сервисы

УрБК, Москва, 22.03.2024. Центробанк обновит протокол информирования регулятора о случаях или попытках перевода денег без согласия их владельца. Требование будет распространяться не только на банки, но и на онлайн-сервисы. Соответствующий документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

С 1 октября 2023 года ЦБ обязал российские банки передавать сведения не только о получателях, но и об отправителях мошеннических переводов денег. Теперь же требование будет распространяться и на других участников рынка, в том числе на операторов электронных платформ и операторов обмена цифровых финансовых активов (к ним относятся, к примеру, биржи). Предоставить вышеописанную информацию нужно будет не позднее следующего рабочего дня.
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