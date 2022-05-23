Энергетики «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах пожарной безопасности на землях вблизи ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. В преддверии открытия нового дачного сезона специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» — ...05.04.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили дачникам о правилах электробезопасности
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В преддверии начала дачного сезона компания «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнила ...09.04.2021 На Среднем Урале с 10 по 16 апреля ожидается аномально жаркая погода
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. По данным синоптиков, на территории Свердловской области с 10 по 16 апреля установится ...25.04.2016 В Сибири запретили разводить костры
Во всех регионах Сибирского федерального округа введен режим особой противопожарной безопасности. Об ...08.05.2014 Энергетики ОАО «ЕЭСК» повышают уровень надежности энергообъектов в пожароопасный период
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2014. Специалисты ЕЭСК приступили к реализации мер по повышению надежности и безопасности ...