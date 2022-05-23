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Энергетики «Россети» — МЭС Урала напомнили о правилах пожарной безопасности на землях вблизи ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала подготовили правила пожарной безопасности при использовании земель, находящихся в охранной зоне ЛЭП. Их необходимо соблюдать собственникам и арендаторам при использовании таких участков.

Так, пользователям земли необходимо помнить, что с наступлением периода высоких температур возрастает угроза возникновения пожара. Как показывает практика, большинство низовых пожаров возникают при сжигании сухой растительности землепользователями, чьи земельные участки находятся в границах организации зон объектов электросетевого хозяйства.

Чтобы предотвратить возникновение пожаров, необходимо у каждого строения устанавливать емкость с водой, не использовать мангалы и другие конструкции с открытым огнем, не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания. Также запрещается курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом; разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару, складировать горючие материалы в непосредственной близости от строений и линий электропередачи, выжигать сухую траву, а также стерню на полях, бросать непотушенные спички, окурки. Кроме этого, чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минерализованные противопожарные полосы по периметру земельного участка.

Энергетики напоминают, что организации, должностные лица и граждане, нарушающие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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