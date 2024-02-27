УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:39

Доля расчетов по карточкам в РФ к 2028 году может достигнуть 90%

УрБК, Москва, 21.03.2024. Доля расчетов по банковским картам в торговом обороте РФ к 2028 году может достигнуть 90%. А объем транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) к тому времени увеличится до 400 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз компании Frank RG.

«Начиная с 2022 года 80% платежей физических лиц теперь осуществляются с помощью банковских карт. И рост продолжится, но уже с более медленными темпами. Согласно оценке Frank RG, в 2028 году доля карточных операций в обороте торговли составит 90%. В ближайшие пять лет общий объем транзакций продолжит рост и к 2028 году превысит 400 трлн руб.», — цитирует ТАСС текст документа.

Агентство уточняет, что в 2024 году доля вышеупомянутых расчетов составит 82%, в 2025 году — 83%, а в 2027 году — 87%.

Ранее УрБК писал, что средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в январе 2024 года составил 86,6 тыс. руб. Это на 15,6% меньше уровня того же месяца предыдущего года (102,6 тыс. руб.). По данному показателю область заняла восьмое место среди регионов России.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за год снизился на 15,6%

Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в январе 2024 года составил 86,6 тыс. руб. Это на ...

27.02.2024 На Южном Урале средний размер лимитов по кредитным картам в январе составил 78,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Челябинской области в январе 2024 года ...

27.02.2024 Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области за год снизился на 15,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Средний размер лимитов по кредитным картам в Свердловской области в январе 2024 года ...

14.03.2017 За 2016 год россияне оплатили картами товары и услуги на 12,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.03.2017. В 2016 году россияне использовали платежные карты для оплаты товаров и услуг на общую сумму ...

27.03.2013 ОАО «СКБ-банк»: выгодные условия по кредитным картам стимулируют рост безналичных платежей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2013. Число безналичных операций по банковским картам впервые превысило в России число ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (462)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18