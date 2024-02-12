Правительство РФ и ЦБ поддержали запрет на открытие депозитов детям без согласия родителей

УрБК, Москва, 12.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложением внести ...03.12.2019 Зачем оформлять карту ребёнку?
В настоящее время многие взрослые предпочитают давать на карманные расходы денежные средства своим детям в безналичной ...05.11.2014 С 2015 года сотрудники компаний могут сами выбирать банк для начисления зарплаты
УрБК, Москва, 05.11.2014. Теперь работники могут самостоятельно выбирать банк, в который работодатель будет перечислять ...13.01.2014 Неуплаченные услуги ЖКХ и автоштрафы отразятся на кредитной истории заемщиков
УрБК, Москва, 13.01.2014. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок Минфина, ...13.02.2013 Чиновникам запретят иметь счета в иностранных банках
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает чиновникам, которые принимают решения, касающиеся вопросов ...