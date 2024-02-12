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Сегодня, 15:59

Правительство РФ и ЦБ поддержали запрет на открытие депозитов детям без согласия родителей

УрБК, Москва, 20.03.2024. В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, запрещающий банкам открывать счета детям в возрасте 14-18 лет без согласия родителей, пишут «Известия», ссылаясь на заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова. Правительство РФ и Центробанк инициативу поддержали.

В настоящее время имеющий паспорт подросток может открыть вклад и распоряжаться средствами дистанционно, предъявив данные паспорта. Этим пользуются мошенники (к примеру, предлагая перевести через счет ребенка похищенные средства). Законопроект предлагает установить «родительский контроль» над движением средств на счете ребенка.

«Проект представляет собой поправки в ст. 846 Гражданского кодекса (ГК) и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В первом случае статья дополняется пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей». Вторая поправка с дополнением в закон «О банках…» касается справок со счетов и вкладов подростков 14-18 лет. Они, указывается в законопроекте, должны выдаваться кредитной организацией «им самим и (или) их законным представителям», — пишет издание.
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