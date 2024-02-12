Правительство РФ и ЦБ поддержали запрет на открытие депозитов детям без согласия родителей

УрБК, Москва, 12.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложением внести ...

В настоящее время многие взрослые предпочитают давать на карманные расходы денежные средства своим детям в безналичной ...

С 2015 года сотрудники компаний могут сами выбирать банк для начисления зарплаты

УрБК, Москва, 05.11.2014. Теперь работники могут самостоятельно выбирать банк, в который работодатель будет перечислять ...