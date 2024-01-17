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Стоимость незаконного получения информации о гражданах РФ выросла в 2,5 раза

УрБК, Москва, 20.03.2024. Аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI сообщили, что за 2023 год средняя стоимость услуг по теневой передаче персональных данных россиян выросла в 2,5 раза, до 44,3 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Больше других сегментов подорожал «мобильный пробив» (в 3,3 раза). Средняя стоимость покупки данных телеком-компаний достигает 90 тыс. руб. Так, у «Вымпелкома» данный вид услуги стоит около 87 тыс. руб., у МТС — 68,5 тыс. руб. Лидерами по стоимости данных стали «МегаФон» и Tele2 — у них показатель достигает 100 тыс. руб.

Стоимость данных клиентов банков (выписка по пользователю за месяц) в 2023 году выросла на 51%, до 38-40 тыс. руб., хотя в 2021-2022 годах цена на данную услугу оставалась без изменений.

Стоимость получения данных из госсистем тоже увеличивается: помимо данных из баз ГИБДД, это и информация о передвижениях человека из «Розыск-Магистрали», и данные по всем выданным паспортам из АС «Российский паспорт». Цена таких данных выросла год к году на 40%, хотя продолжает оставаться самой низкой и составляет около 2 тыс. руб. за одну выгрузку.
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