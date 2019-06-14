Минфин потребовал устранить схемы налоговой оптимизации на торговых интернет-площадках

УрБК, Москва, 14.06.2019. Зарубежные интернет-компании в I квартале текущего года заплатили НДС на 12 млрд руб. Об этом ...16.05.2017 Следующее повышение минимальных цен на водку в РФ может произойти в 2018 году
УрБК, Москва, 16.05.2017. Следующее повышение минимальной розничной цены на водку в России, которая сейчас составляет ...06.02.2017 Правительство РФ согласовало проект закона о регулировании интернет-торговли
УрБК, Москва, 06.02.2017. Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью согласован. Об ...30.09.2015 АСВ будет продавать имущество банков через интернет
УрБК, Москва, 30.09.2015. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отвечающее за процедуру банкротства большинства ...30.11.2010 На должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области назначен Александр Путин
УрБК, Челябинск, 30.11.2010. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2010 (№ 1372 ...