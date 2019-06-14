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Минфин потребовал устранить схемы налоговой оптимизации на торговых интернет-площадках

УрБК, Москва, 20.03.2024. Министерство финансов призвало устранить схемы налоговой оптимизации, которые используют торговые интернет-площадки. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) России, сообщает «Прайм».

«У нас есть большая проблема с интернет-площадками: те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, — в целях справедливости налогообложения надо устранять и выравнивать условия работы традиционной розницы и розницы, которая работает через интернет-площадки», — сказал А. Сазанов.
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