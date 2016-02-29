Россияне с 19 марта смогут дистанционно получать страховое возмещение по вкладам

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2016. С 26 февраля 2016 года вкладчики банка «Интеркоммерц» могут дистанционно получить ...11.06.2014 Комитет Госдумы по финрынку одобрил поправки, дающие право вкладчикам получать страховку свыше 700 тысяч рублей
УрБК, Москва, 11.06.2014. Комитет Госдумы по финрынку одобрил проект поправок в закон «О страховании вкладов физлиц», ...04.10.2012 ОАО «СКБ-банк»: страховое возмещение по банковским вкладам будет увеличено до 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2012. Страховое возмещение по банковским вкладам будет увеличено. Решение по этому вопросу ...10.11.2011 Выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО «УИК-банк» начнутся с завтрашнего дня
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о том, что 11 ...16.05.2011 ГК «Агентство по страхованию вкладов» начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ОАО «Международный торгово-промышленный банк»
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о том, что 17 ...