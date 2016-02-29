Россияне с 19 марта смогут дистанционно получать страховое возмещение по вкладам

УрБК, Москва, 19.03.2024. Россияне с 19 марта смогут дистанционно получать страховое возмещение по вкладам. Это стало возможным после вступления в силу изменений, внесенных в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Согласно нововведениям, АСВ будет перечислять средства вкладчику по реквизитам банковского счета, указанным в заявлении. Владельцы карт «Мир» смогут подать заявление без указания реквизитов (средства будут перечислены по номеру карты).



Заявление можно оставить на сайте АСВ или на едином портале «Госуслуги».